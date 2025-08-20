Армия России начала бои на южных подступах к Константиновке

Вооруженные силы России начали бои на южных подступах к Константиновке. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Наши войска благодаря умелым действиям наших разведчиков, артиллеристов и операторов БПЛА начали бои на южных подступах к Константиновке», — рассказал чиновник.

По его словам, группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящаяся на данном отрезке фронта, несет значительные потери.

Ранее то, что Покровск и Мирноград фактически попали в окружение, а Константиновка — в полуокружение, признал бывший начальник штаба полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич. В своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому он подчеркнул, что и без того катастрофическое положение ВСУ на этой линии ухудшается с каждым днем.