Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:47, 20 августа 2025Из жизни

Чудом оставшиеся в живых мужчина и девушка решили немедленно пожениться

В Китае пара решила пожениться сразу после того, как попала в серьезную аварию
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: beton studio / Shutterstock / Fotodom

В Китае пара решила немедленно пожениться после того, как попала в аварию. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

31-летний мужчина по фамилии Ма ехал со своей девушкой по двухполосной трассе в провинции Шаньдун. Неожиданно у грузовика, который они пытались обогнать, лопнуло колесо. Он резко свернул в сторону легкового автомобиля и прижал его к отбойнику.

Машина, в которой ехала пара, получила серьезные повреждения. Несмотря на это, влюбленные остались живы и отделались лишь ссадинами и ушибами. Водитель грузовика также не пострадал. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, заявили, что уцелеть в такой ситуации было настоящим чудом.

Материалы по теме:
Замуж за устрицу Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Замуж за устрицуРоссиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
10 октября 2018
Пора валить Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Пора валитьОни плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
31 июля 2018

В тот же вечер Ма предложил избраннице пожениться. Они встречались около года и не торопились с браком, но после происшествия решили зарегистрировать отношения. Сразу после возвращения домой пара сыграла свадьбу.

Ранее сообщалось, что мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула женился на маленьком крокодиле. Торжества продлились три дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны НАТО захотели отправить на Украину войска

    США ввели санкции против членов МУС

    Раскрыт тайный смысл галстука со слонами у канцлера Германии на встрече с Трампом

    Главный санитарный врач России оценила вероятность новой пандемии COVID-19

    Опытный пилот потерпел крушение в море во время авиашоу и пропал без вести

    В Одесской области после ударов по крупнейшей нефтебазе снова прозвучали взрывы

    В небе над украинским городом заметили «нагло» летящий новый российский дрон

    Путин утвердил состав набсовета созданной по его инициативе организации

    В российских аэропортах начали выписывать штрафы нелегальным таксистам

    Провалившая гендерный тест Хелиф бросила бокс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости