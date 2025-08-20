Чудом оставшиеся в живых мужчина и девушка решили немедленно пожениться

В Китае пара решила пожениться сразу после того, как попала в серьезную аварию

В Китае пара решила немедленно пожениться после того, как попала в аварию. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

31-летний мужчина по фамилии Ма ехал со своей девушкой по двухполосной трассе в провинции Шаньдун. Неожиданно у грузовика, который они пытались обогнать, лопнуло колесо. Он резко свернул в сторону легкового автомобиля и прижал его к отбойнику.

Машина, в которой ехала пара, получила серьезные повреждения. Несмотря на это, влюбленные остались живы и отделались лишь ссадинами и ушибами. Водитель грузовика также не пострадал. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, заявили, что уцелеть в такой ситуации было настоящим чудом.

В тот же вечер Ма предложил избраннице пожениться. Они встречались около года и не торопились с браком, но после происшествия решили зарегистрировать отношения. Сразу после возвращения домой пара сыграла свадьбу.

Ранее сообщалось, что мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула женился на маленьком крокодиле. Торжества продлились три дня.

