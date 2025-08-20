Мир
23:22, 20 августа 2025

В Британии заявили о желании Европы размещения истребителей США в Румынии

Times: Европа хочет размещения истребителей США в Румынии как гарантии Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Страны Европы хотят, чтобы американский президент Дональд Трамп разместил истребители США в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет британская газета The Times.

«Высокопоставленные европейские военачальники обсуждают размещение американских F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе», — уточнило издание. Кроме того, источники газаты рассказали, что европейские страны хотели бы получить гарантий дальнейшего использования американских спутников GPS и разведки на Украине.

Ранее Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу правительству Румынии истребителей F-35A Lightning II.

