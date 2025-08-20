Экономика
19:00, 20 августа 2025

Мантуров рассказал о проекте российско-индийского скоростного поезда

Мантуров: Образцы скоростного поезда, строящегося РФ и Индией, появятся в 2026-м
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Первые два опытных образца скоростного поезда, строящегося с участием России в Индии, будут изготовлены в 2026 году, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам зампреда российского правительства, указанный проект электропоездов разработан в рамках инициативы Make in India «специально для национальных железных дорог».

Как напоминает ТАСС, в 2023 году возглавляемый российским «Трансмашхолдингом» консорциум победил в международном тендере стоимостью 6,5 миллиарда долларов на разработку, производство и 35-летний сервис 1920 вагонов электропоездов дальнего следования Vande Bharat в трех классах обслуживания, и созданное после этого совместное российско-индийское предприятие Kinet Railway Solutions уже начало работу.

Также Мантуров отметил, что товарооборот РФ и Индии вырос за пять лет в семь раз, на фоне чего азиатская страна «уверенно входит в тройку наших крупнейших внешнеторговых партнеров». Заявления российский государственный деятель сделал в рамках проходящего в Москве 26-го заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

