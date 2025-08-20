Маск прокомментировал новость об изменении срока создания собственной партии

Маск опроверг информацию WSJ о том, что он отложил создание своей партии

Американский предприниматель Илон Маск опроверг информацию The Wall Street Journal (WSJ) о том, что он отложил создание собственной партии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Ничего, что пишет Wall Street Journal, никогда не стоит принимать за истину», — написал он.

Уточняется, что газета написала, что предприниматель откладывает создание собственной политической партии, поскольку не хочет перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии.

Ранее стало известно, что Маск намерен финансово поддержать вице-президента США Джея Ди Вэнса, если тот решит баллотироваться на пост президента США в 2028 году. Отмечается, что на выборах 2024 года Илон Маск потратил около 300 миллионов долларов на поддержку Дональда Трампа и других республиканцев.

