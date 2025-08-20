На Западе сообщили о планах Маска поддержать Вэнса на выборах в США

WSJ: Маск намерен спонсировать Вэнса, если тот решит баллотироваться президентом

Предприниматель и миллиардер Илон Маск намерен финансово поддержать вице-президента США Джея Ди Вэнса, если тот решит баллотироваться на пост президента США в 2028 году. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Маск и его партнеры сообщили своим приближенным, что он рассматривает возможность использования части своих огромных финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться на пост президента в 2028 году», — сказано в статье.

Как указали журналисты, на выборах 2024 года Илон Маск потратил около 300 миллионов долларов на поддержку Дональда Трампа и других республиканцев.

Ранее СМИ написали о том, что Илон Маск приостановил создание новой политической партии. Он не хочет отбирать голоса у Республиканской партии.

В свою очередь, Bloomberg написал, что предприниматель пожертвовал более 45 миллионов долларов на инициативы своего комитета политических действий за первую половину 2025 года.