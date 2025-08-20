Москвич обратился в суд после появления ржавчины на его 10-летнем Mercedes

Житель Москвы обратился в суд после появления ржавчины на его 10-летней машине Mercedes-Benz. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, 33-летний горожанин приобрел иномарку в 2014 году. Он сам ездил на автомобиле.

Когда на кузове мужчина заметил подозрительное пятно, то решил заявить в суд на производителя.

Москвич провел экспертизу, результаты которой подтвердили его догадки в виновности поставщика авто. В суде мужчина хотел получить деньги, которые потратил на машину.

Производитель Mercedes-Benz во время разбирательств также провел свое исследование. Оно показало, что ржавчина на капоте возникла из-за того, что москвич постоянно пользовался иномаркой. Износ машины появился естественным образом, настаивал представитель ответчика.

Суд в результате отклонил иск мужчины, согласившись с доводами дилера.

