Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:42, 20 августа 2025Россия

Москвич обратился в суд после появления ржавчины на его 10-летнем Mercedes

Mash: Москвич обратился в суд после появления ржавчины на его 10-летнем Mercedes
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Foto by M / Shutterstock / Fotodom

Житель Москвы обратился в суд после появления ржавчины на его 10-летней машине Mercedes-Benz. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, 33-летний горожанин приобрел иномарку в 2014 году. Он сам ездил на автомобиле.
Когда на кузове мужчина заметил подозрительное пятно, то решил заявить в суд на производителя.

Москвич провел экспертизу, результаты которой подтвердили его догадки в виновности поставщика авто. В суде мужчина хотел получить деньги, которые потратил на машину.

Производитель Mercedes-Benz во время разбирательств также провел свое исследование. Оно показало, что ржавчина на капоте возникла из-за того, что москвич постоянно пользовался иномаркой. Износ машины появился естественным образом, настаивал представитель ответчика.

Суд в результате отклонил иск мужчины, согласившись с доводами дилера.

Ранее стало известно, что жителя Курска лишили водительского удостоверения за сбитый куст.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший депутат Госдумы продал западным спецслужбам секретные сведения. От США он получил более 3,5 миллиарда рублей

    Дисквалифицированная за допинг украинская легкоатлетка анонсировала откровенное интервью

    Рыболовы поймали гигантского сома длиной больше человеческого роста

    Раскрыты перспективы бывшего замминистра обороны России

    Канадские военные зиганули и поплатились

    Попавшего в госпиталь российского бойца СВО объявили беглецом

    Уехавшая в США певица тайно получила гражданство России

    Названо условие возвращения 56-летнего Роя Джонса в бокс

    Россиянки оценили шансы найти достойного мужчину после 35 лет

    Раскрыта причина радиационной угрозы в Полтавской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости