15:42, 20 августа 2025Наука и техника

На Украине признали неготовность F-16 к дуэлям с Су-35

«Последний бастион»: Модернизированные F-16 не готовы к дуэлям с Су-35С
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Модернизация истребителей F-16 в армиях стран Европы не позволит им эффективно бороться с российскими самолетами поколения 4++ Су-35С. Неготовность европейских самолетов к дуэлям признало украинское издание «Последний бастион», материал которого приводит «ИноСМИ».

Отмечается, что большинство стран Европы приобрели F-16 примерно одного типа — с пакетом модернизации Block 10/15. Позже их функциональность расширили в рамках программы MLU, которая довела большинство параметров до уровня более новых Block 50/52.

В частности, самолеты получили новый бортовой комплекс обороны и возможность применять современные ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Это сделало европейские F-16 более эффективными, чем устаревающие модификации МиГ-29 и Су-27.

«Достаточно ли этого, чтобы противостоять новейшему российскому Су-35? Очевидно, нет. Более мощные радары и ракеты большой дальности дают преимущество российскому истребителю», — говорится в публикации.

Ранее в августе в корпорации «Ростех» сообщили, что Су-35 с ракетами «воздух — воздух» большой дальности не дают самолетам противника выходить на рубежи применения оружия, действуя в боевом тандеме с бомбардировщиками Су-34.

