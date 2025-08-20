Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:14, 20 августа 2025Россия

На жену бойца СВО напали соседи из-за розового цвета волос четырехлетней дочери

РЕН ТВ: На жительницу Адыгеи напали соседи из-за розового цвета волос ее дочери
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: программа «112 экстренный вызов» / РЕН ТВ

На жительницу Адыгеи напали соседи из-за розового цвета волос ее четырехлетней дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Со слов россиянки, соседи обрушились с оскорблениями сначала на ее дочь — девочку называли «шайтаном» и прогнали с улицы палками, а затем на нее саму, обвинив в «неправильном воспитании». Впоследствии конфликт перерос в рукоприкладство. Мать девочки рассказала, что один из жителей схватил ее за шею, повалил на землю и удерживал, пока его не оттащили прохожие.

Россиянка также написала заявление в полицию после того, как неизвестные жестоко расправились с ее собакой, отрезав ей лапы. По этому факту проводится проверка, назначена экспертиза.

По данным издания, глава семейства сейчас находится в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее сообщалось, что в центре Калининграда на школьника напали из-за прически и снимали избиение на телефон. Пострадавшего доставили в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Истребители F-16 ВСУ атаковали Курскую область. Что об этом известно?

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    Раскрыт состав воюющих на стороне ВСУ наемников

    Назван размер выплат поступающим в МВД выпускникам юрфаков в российском регионе

    В России рассказали о самодельных бомбах для квадрокоптеров

    Нижний Новгород украсят муралами

    ЦБ опустил курсы доллара и евро

    Российский хоккеист рассказал о криминале в Северной Америке

    В России призвали воспринимать войска стран Запада на Украине как оккупантов

    Россиянка сломала ногу при спуске с самой опасной горы СССР. Восемь дней она в снежном плену без еды и воды. Успеют ли ее спасти?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости