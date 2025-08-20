На жену бойца СВО напали соседи из-за розового цвета волос четырехлетней дочери

РЕН ТВ: На жительницу Адыгеи напали соседи из-за розового цвета волос ее дочери

На жительницу Адыгеи напали соседи из-за розового цвета волос ее четырехлетней дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Со слов россиянки, соседи обрушились с оскорблениями сначала на ее дочь — девочку называли «шайтаном» и прогнали с улицы палками, а затем на нее саму, обвинив в «неправильном воспитании». Впоследствии конфликт перерос в рукоприкладство. Мать девочки рассказала, что один из жителей схватил ее за шею, повалил на землю и удерживал, пока его не оттащили прохожие.

Россиянка также написала заявление в полицию после того, как неизвестные жестоко расправились с ее собакой, отрезав ей лапы. По этому факту проводится проверка, назначена экспертиза.

По данным издания, глава семейства сейчас находится в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее сообщалось, что в центре Калининграда на школьника напали из-за прически и снимали избиение на телефон. Пострадавшего доставили в больницу.