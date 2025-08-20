Из жизни
17:54, 20 августа 2025Из жизни

Питон проглотил собаку и не смог уползти

В Индии питон проглотил собаку, попытался уползти и застрял на заборе
Олег Парамонов
Олег Парамонов

В индийском штате Раджастхан четырехметровый питон проглотил собаку и застрял на заборе фермы. Об этом сообщает сайт Bhaskar English.

Питон попытался уползти, но не смог, поскольку стал слишком тяжелым: его вес увеличился с 50 до 75 килограммов. Первым обессиленную змею, висящую на заборе, заметил хозяин фермы. Он позвал соседей, затем на место происшествия прибыли сотрудники лесного ведомства.

Специалистам понадобилось около 30 минут, чтобы поймать питона, не причинив ему вреда. Дело осложнялось тем, что змея агрессивно реагировала на попытки снять ее с забора.

Пойманного питона выпустили в лесу. Спустя примерно 50 минут он изрыгнул проглоченное животное.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш шестиметровый питон проглотил пять коз за несколько дней. Рептилию застали за поеданием очередного животного.

