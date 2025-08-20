Забота о себе
Забота о себе
Психотерапевт назвала способы побороть апатию и вялость

Психотерапевт Галич посоветовала россиянам при апатии и вялости дать себе время
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Кандидат психологических наук, психотерапевт, психолог Татьяна Галич в беседе с «Пятым каналом» рассказала, как побороть апатию и вялость.

По ее словам, главный способ пережить такой этап — дать психике время, чтобы она пришла в порядок и перезагрузилась. Врач отметила, что для этого нужно выспаться, прийти в себя.

В первую очередь необходимо «просто признать проблему», уточнила она. «Без какого-то осуждения, без попытки как-то себя заклеймить», — добавила специалистка. Она посоветовала в зависимости от ситуации обратиться к психологу, психиатру или психотерапевту, потому что иногда требуется еще и медикаментозная коррекция.

Чтобы попробовать самостоятельно справиться с безэмоциональным состоянием, можно вести дневник чувств и практику медиации, а также выполнять упражнения на развитие гибкости, заниматься йогой или пилатесом, пояснила эксперт. «Желательно поделиться, найти поддержку, обратиться к специалистам, и тогда чувствительность будет восстановлена», — резюмировала она.

Ранее психолог Дмитрий Деулин предупредил, что любовь к автомобилям с шумными выхлопами или аудиосистемами может быть признаком серьезного психического расстройства.

