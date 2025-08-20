Забота о себе
16:32, 20 августа 2025Забота о себе

Любовь к шумным машинам назвали признаком серьезного психического расстройства

Психолог Деулин: Любовь к шумным машинам может говорить о садизме и психопатии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrés Alagón / Unsplash

Любовь к автомобилям с шумными выхлопами или аудиосистемами может быть признаком серьезного психического расстройства, предупредил психолог Дмитрий Деулин. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Москва».

В доказательство своих слов Деулин привел результаты исследований, установивших связь между деструктивными чертами личности и склонностью выбирать «громкие» транспортные средства. «Такие выраженные черты, как садизм и психопатия, могут предопределять готовность к модификации своих машин с целью усиления шумности. Человек осознает, что шум может навредить другим людям: вызвать приступы инфаркта у пожилых людей, серьезно напугать детей, тем не менее решается на такой поступок и предпринимает все усилия», — объяснил специалист.

Он указал на тот факт, что некоторые пользователи мото- и автотранспорта умышленно демонтируют из конструкции транспортного средства устройства, предназначенные для снижения шума, чтобы привлечь максимальное внимание к себе. Психолог предположил, что так может проявлять себя психопатия по истероидному типу, для которой характерны театральность, вычурность, жеманность, демонстративность, склонность к манерному поведению, чрезмерная эмоциональность, а также склонность к драматизации событий.

Деулин добавил, что подобное поведение свойственно в основном молодым мужчинам и сопровождается у них чувством эгоизма, склонностью к манипуляциям, выраженной агрессией и удовлетворением от страданий других людей.

Ранее психологи Санам Хафиз и Том Макдонах перечислили фразы, которые выводят собеседника из себя и усугубляют конфликт. По их мнению, коммуникацию при ссоре ухудшают высказывания, начинающиеся со слов «ты всегда» или «ты никогда».

