Рита Ора пришла на день рождения мужа в прозрачном платье

Певица Рита Ора пришла на день рождения мужа Тайки Вайтити в прозрачном платье

Британская певица и актриса Рита Ора в откровенном виде пришла на день рождения мужа — новозеландского актера и режиссера Тайки Вайтити. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница посетила торжество в черном наряде. Она выбрала прозрачное макси-платье с драпировкой и декольте до талии. Также артистка надела комплект нижнего белья, включавший в себя бюстгальтер и трусы с заниженной талией.

Кроме того, звезда дополнила образ массивными ожерельями, серьгами и браслетами и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

В августе 2023 года Рита Ора также пришла на день рождения мужа в прозрачном платье без бюстгальтера.