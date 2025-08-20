Россиян пригласили на бесплатные курсы по IT и креативу

VK Education открыл набор на бесплатные курсы в IT и креативных индустриях

Этой осенью образовательное направление VK Education запускает новый набор студентов. Все программы бесплатные, а выбор доступных курсов охватывает IT, digital и креативные специальности, говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Студенты смогут пройти онлайн-лектории, асинхронные курсы для начинающих, более сложные программы с отбором, а также принять участие в проектной деятельности VK Education Projects. Отдельно запускаются кросс-кампусные курсы в ведущих вузах страны.

Курсы разработаны при участии экспертов VK и основаны на практических кейсах. При этом лучшие студенты смогут получить приглашение на стажировку или даже оффер в компанию.

В новом наборе доступно 22 открытых курса по пяти направлениям. В них вошел искусственный интеллект и анализ данных, разработка, информационная безопасность, креативные индустрии и non-tech. Программа охватывает как базовые дисциплины («Введение в IT», «Основы Python», «CSS и HTML»), так и более специализированные направления, например, бизнес-аналитику, системное программирование, SMM и digital-маркетинг и разработку игр.

Отдельный блок обучения связан с проектной деятельностью. Участникам предложат 70 практических кейсов, включая новые задачи от команды мессенджера MAX. Студенты смогут работать над реальными исследованиями, связанными с развитием его функций.

VK Education также продолжает сотрудничество с вузами. В этом году более 40 программ стартуют на базе крупнейших университетов страны, включая МГУ, СПбГУ, МФТИ, ВШЭ, Бауманку, МИСИС, ИТМО и другие. Помимо этого, запускаются кросс-кампусные программы с акцентом на востребованные направления: управление IT-проектами, разработку веб-сервисов на Golang, работу с большими языковыми моделями, продакт-менеджмент и Android-разработку.

Ранее специалисты сервиса VK WorkSpace проанализировали, как сотрудники компаний пользуются онлайн-досками, и выявили тренды в организации совместной работы.