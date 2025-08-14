Интернет и СМИ
Назван самый продуктивный день недели для работы

VK WorkSpace: Понедельник — самый продуктивный день для работы с онлайн-доской
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Специалисты сервиса VK WorkSpace проанализировали, как сотрудники компаний пользуются онлайн-досками, и выявили тренды в организации совместной работы. Соответствующий пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что самым продуктивным днем недели является понедельник. В этот день число пользователей сервиса на 21 процент выше, чем в среднем по неделе.

«В начале недели многие команды проводят стратегическое планирование и ставят задачи на неделю, что удобно делать на онлайн-доске, например, используя Kanban-шаблон», — объясняют представители сервиса.

Самым «тихим» рабочим днем при этом оказалась суббота. Однако отмечается, что даже в выходные сотрудники не забывают про рабочие доски.

Также в ходе исследования стало известно, с какими элементами пользователи работают на онлайн-досках чаще всего. Самыми популярными названы картинки — визуальные заметки, скриншоты, схемы. Далее идут файлы и шаблоны. Текст расположился на четвертом месте, а фигуры — на пятом.

Ранее сообщалось, что выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла на 48 процентов год к году, до 6,7 миллиарда рублей.

    Все новости