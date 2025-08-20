Россиянам рассказали о новом способе защиты аккаунта на «Госуслугах»

Минцифры: Код для входа в аккаунт на «Госуслугах» можно будет получить через Мах

Минцфиры сообщило россиянам о новом способе защиты аккаунта на «Госуслугах». На официальном сайте министерства говорится, что код для входа в личный кабинет единого портала государственных и муниципальных услуг можно будет получить через национальный мессенджер Мах.

Уточняется, что пока сервис доступен в тестовом режиме, однако скоро подключить его смогут все пользователи «Госуслуг».

В Минцфиры также указали на преимущества получения кода через Мах. Среди них — защита от мошенников. Перед получением кода чат-бот задаст вопросы, помогающие выявить злоумышленников. Кроме того, подобный способ защиты аккаунта позволяет получить код для входа на портал тем, кто не имеет возможности получать СМС, а также не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей для пользователей мессенджера. Уточняется, что речь идет только о втором факторе защиты учетной записи.

Ранее сообщалось, что Max занял первое место среди бесплатных приложений в российских сегментах магазинов приложений Google Play и AppStore.

