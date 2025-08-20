Россиянин уснул и сжег восемь квартир

Житель Новгородской области уснул с сигаретой во рту и сжег 8 квартир на ₽20 млн

Житель Новгородской области уснул с сигаретой и сжег восемь квартир. О происшествии сообщает прокуратура российского региона.

Инцидент произошел в городе Балахна. Мужчина выкурил сигарету и оставил в металлической пепельнице непотушенный окурок. Затем он взял еще одну, лег в кровать и заснул с ней во рту. Из-за этого в доме вспыхнул мощный пожар.

Пламя охватило восемь квартир и нанесло ущерб на общую сумму в 19,5 миллиона рублей. Суд признал россиянина виновным в уничтожении чужого имущества в особо крупном размере. Мужчину приговорили к исправительным работам. Помимо этого, в доход государства будут удерживать 10 процентов заработка виновного.

