Российский футболист отметил 23-летие на миллионы рублей

Российский футболист Кривцов потратил 3 миллиона рублей на празднование 23-летия

Полузащитник российского клуба «Краснодар» Никита Кривцов потратил на празднование дня рождения более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

Футболист решил отметить 23-летие в стиле казино в ресторане «Партизано». Организацией вечеринки занималось профессиональное агентство, среди гостей были друзья и одноклубники Кривцова, в том числе Александр Черников, Александр Козлов, Станислав Агкацев, Сергей Петров и Эдуард Сперцян.

На вечеринке организовали хомячьи и черепашьи бега, на которые гости делали ставки. Кроме того, присутствующие могли сыграть в покер или рулетку, а также спеть в музыкальном казино. Развлечения обошлись Кривцову в 125 тысяч рублей. К тому же на праздновании было шоу из конфетти за 185 тысяч рублей, а депозит ресторана составил 400 тысяч рублей.

В то же время декор стоил 800 тысяч рублей, различное оборудование — 350 тысяч рублей, а работа фотографов и видеографов — 250 тысяч рублей. Имениннику также сделали торт в виде Кубка РПЛ и барную карту, в которой названия коктейлей были связаны с личностью самого Кривцова.

В январе 2024 года Никита Кривцов назвал необходимую ежемесячную сумму для жизни. «Пока на все хватает. Если с ипотекой, то 500 тысяч рублей достаточно. Если без, то 300 тысяч», — заявил полузащитник, добавив, что взял в ипотеку квартиру в Краснодаре.