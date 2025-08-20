Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:48, 20 августа 2025Ценности

Российский футболист отметил 23-летие на миллионы рублей

Российский футболист Кривцов потратил 3 миллиона рублей на празднование 23-летия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Никита Кривцов / РИА Новости

Полузащитник российского клуба «Краснодар» Никита Кривцов потратил на празднование дня рождения более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

Футболист решил отметить 23-летие в стиле казино в ресторане «Партизано». Организацией вечеринки занималось профессиональное агентство, среди гостей были друзья и одноклубники Кривцова, в том числе Александр Черников, Александр Козлов, Станислав Агкацев, Сергей Петров и Эдуард Сперцян.

На вечеринке организовали хомячьи и черепашьи бега, на которые гости делали ставки. Кроме того, присутствующие могли сыграть в покер или рулетку, а также спеть в музыкальном казино. Развлечения обошлись Кривцову в 125 тысяч рублей. К тому же на праздновании было шоу из конфетти за 185 тысяч рублей, а депозит ресторана составил 400 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Сына Рамзана Кадырова заметили с золотым пистолетом и часами за два миллиарда рублей. Что еще известно о его роскошной свадьбе?
Сына Рамзана Кадырова заметили с золотым пистолетом и часами за два миллиарда рублей.Что еще известно о его роскошной свадьбе?
30 июня 2025
Советский дворец и кольцо за сто миллионов рублей. Сколько стоила роскошная свадьба «китайской Ким Кардашьян»?
Советский дворец и кольцо за сто миллионов рублей.Сколько стоила роскошная свадьба «китайской Ким Кардашьян»?
2 июля 2023

В то же время декор стоил 800 тысяч рублей, различное оборудование — 350 тысяч рублей, а работа фотографов и видеографов — 250 тысяч рублей. Имениннику также сделали торт в виде Кубка РПЛ и барную карту, в которой названия коктейлей были связаны с личностью самого Кривцова.

В январе 2024 года Никита Кривцов назвал необходимую ежемесячную сумму для жизни. «Пока на все хватает. Если с ипотекой, то 500 тысяч рублей достаточно. Если без, то 300 тысяч», — заявил полузащитник, добавив, что взял в ипотеку квартиру в Краснодаре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Раскрыты сроки создания гарантий безопасности ЕС для Украины

    Семенович рассказала об исполнении мечты матери

    Девушка выдавила прыщ под носом и рассказала о страшных последствиях

    Россиян пригласили на бесплатные курсы по IT и креативу

    Генерал объяснил военное значение массированного удара по нефтебазе в Одессе

    Китайцы охладели к российскому мороженому

    В России прокомментировали слова Лаврова о гарантиях безопасности для Украины

    Биржевые цены на топливо в России обновили рекорды

    Новость об онкологии у звезды «Ворониных» прокомментировали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости