Стало известно о передаче экс-депутатом Госдумы закрытых данных спецслужбам Запада

Экс-депутат Гаджиев передал Западу секретные данные за $45 миллионов

Экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев передал Западу данные закрытого характера, за что получил от американских структур не менее 45 миллионов долларов. Об этом говорится в исковом заявлении Генпрокуратуры России, сообщает РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, Гаджиев, находясь за рубежом, выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на иностранное гражданство, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети. Факт выплаты Гаджиеву десятков миллионов долларов был выявлен Департаментом государственной эффективности правительства США.

При этом в иске не уточняется, о каких сведениях, переданных Гаджиевым, идет речь. Согласно данным источника, у объявленного в России в розыск Гаджиева имеется турецкое гражданство, но он намерен получить паспорт гражданина США.

Ранее сообщалось, что Гаджиев подвергается пристальному вниманию в Соединенных Штатах.