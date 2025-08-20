Shot: Врачи в Москве спасли отца главкома ВСУ Сырского с заболеванием мозга

Московские врачи спасли отца главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Станислава, который попал в больницу с заболеванием головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, 86-летний отец главкома ВСУ попал в больницу в июне — заболевание головного мозга тогда обострилось из-за перенесенного коронавируса. Мужчина уже идет на поправку.

После проведенной терапии отец Сырского передвигается на коляске, но чувствует себя лучше. Каждый день специалисты проводят с ним реабилитационные занятия. В конце августа пациента планируют выписать, после чего он вместе с супругой поедет в родной город Владимир.

В июле сообщалось, что Сырский отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение в Москве. Брат Сырского, реагируя на помощь, заявил, что что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за родственника их семью считают врагами.