10:46, 20 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о трехдневной обороне штурмовиков в прорыве близ Покровска

Mash: 150 штурмовиков ВС России держат оборону в прорыве близ Покровска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Около 150 штурмовиков подразделений Вооруженных сил Российской Федерации третьи сутки держат оборону в районе прорыва близ Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Почти 150 штурмовиков ВС РФ третьи сутки держат оборону в зоне прорыва на покровском направлении. Выбивать наших отправили наиболее боеспособные части ВСУ (...). В общей сложности — около 2000 боевиков», — пишет канал.

Отмечается, что штурмовики в данный момент ждут подкрепления с юга, где базируются 9-я, 39-я и 110-я отдельные механизированные бригады, задачей которых станет отбитие накатов ВСУ и укрепление коридора.

Ранее боец 60-го отдельного мотострелкового батальона Вооруженных сил России с позывным Проказник рассказал, что российские военные в ходе штурмовой операции под Красноармейском попали в окружение, но смогли выйти из него по открытому полю.

