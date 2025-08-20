Мир
08:06, 20 августа 2025Мир

Трамп назвал себя героем войны

Трамп заявил, что считает себя и Нетаньяху героями войны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя и премьер-министра Биньямина Нетаньяху «героями войны». Об этом сообщает газета Newsweek.

«Нетаньяху хороший человек, он сражается. Он герой войны, мы работали вместе. Думаю, я тоже. Ведь это я послал эти самолеты», — отметил американский лидер, имея в виду свой приказ нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана в июне.

Авторы материала отмечают, что Трамп никогда не участвовал в боевых действиях.

8 августа стало известно, что Трамп накричал на Нетаньяху во время телефонного разговора из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа. Согласно данным телеканала NBC News, инцидент произошел в ходе их телефонного разговора 28 июля. При этом израильские власти опровергли эту информацию.

