11:39, 8 августа 2025

Трамп накричал на Нетаньяху

NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за голода в Газе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Президент США Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора, посвященного гуманитарному кризису в секторе Газа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

«Нетаньяху заявил Трампу по телефону, что массовый голод в секторе Газа не соответствует действительности и сообщения о нем были сфабрикованы ХАМАС... Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, заявив, что не хочет слышать о том, что голод — это фальшивка, и его помощники показывали ему доказательства», — сказано в сообщении.

Согласно информации телеканала, инцидент произошел в ходе их телефонного разговора 28 июля. При этом отмечается, что представители Белого дома и израильские официальные лица отказались давать комментарии по поводу случившегося.

Ранее сообщалось, что Трамп и Нетаньяху запланировали выдвинуть новый ультиматум радикальной группировке ХАМАС, удерживающей контроль в секторе Газа. Согласно условиям, радикалы должны освободить оставшихся заложников (не менее 20 человек) в обмен на освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных, а также согласиться на условия прекращения войны, включающие разоружение и прекращение борьбы в будущем. В противном случае израильская армия продолжит свою кампанию.

