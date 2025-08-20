Бывший СССР
Представитель Залужного рассказала о его подготовке к выборам

Медиасоветница Залужного опровергла сообщения о подготовке к выборам
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Медиасоветница бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла информацию относительно подготовки его к президентским выборам. Ее слова передает издание «Апостроф».

«Ни о каком предвыборном штабе речь не идет», — заявила Тороп.

По ее словам, экс-главком неоднократно высказывал свою позицию по президентским выборам, которая заключается в том, что во время конфликта «нужно работать над сохранением страны», а не думать о выборах.

Ранее Валерий Залужный объявил, что конфликт на Украине может затянуться до 2034 года. Главным условием такого исхода он назвал неизменность нынешней военной стратегии.

