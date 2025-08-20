Россия
15:04, 20 августа 2025

Участник СВО пережил 10-минутную клиническую смерть

В Находке боец СВО пережил 10-минутную клиническую смерть
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Находке участник специальной военной операции (СВО) пережил клиническую смерть. Об этом сообщает сетевое издание VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Мужчина приехал в отпуск из зоны боевых действий. Внезапно он почувствовал себя плохо и потерял сознание. У него остановилось сердце.

В состоянии клинической смерти россиянин пробыл десять минут. Своевременно начатые реанимационные мероприятия позволили сохранить бойцу жизнь.

Ранее в Екатеринбурге врачи восстановили лицо другому бойцу СВО. Мужчина поступил в госпиталь со множественными повреждениями костей глазницы и верхней челюсти, а грубый рубец под глазом привел к выраженной деформации лица и угрозе потери зрения. В лечении медики применили 3D-печать.

    Все новости