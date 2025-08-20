Участник СВО пережил 10-минутную клиническую смерть

В Находке боец СВО пережил 10-минутную клиническую смерть

В Находке участник специальной военной операции (СВО) пережил клиническую смерть. Об этом сообщает сетевое издание VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Мужчина приехал в отпуск из зоны боевых действий. Внезапно он почувствовал себя плохо и потерял сознание. У него остановилось сердце.

В состоянии клинической смерти россиянин пробыл десять минут. Своевременно начатые реанимационные мероприятия позволили сохранить бойцу жизнь.

