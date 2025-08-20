Культура
18:05, 20 августа 2025Культура

Умерла автор фильма «Каникулы в России» Элла Давлетшина

Режиссер фильма «Каникулы в России» Элла Давлетшина умерла в возрасте 77 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: VIDEONEWS100 / YouTube

Советский режиссер, продюсер и сценарист Элла Давлетшина умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на Новосибирский филиал Союза кинематографистов России.

Известно, что автор картины «Каникулы в России» ушла из жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Точный диагноз постановщицы не уточняется.

Давлетшина известна своими документальными проектами. Из известных работ: «Фас и профиль», «Портрет на фоне утренних газет», «Каникулы в России», «Ноктюрн», «Как перестать беспокоиться и начать жить» и другие фильмы. Она училась в Ленинградском университете и во ВГИКе, после учебы работала на Ленинградской студии документальных фильмов, а также на Свердловской и Западно-Сибирской киностудиях. Давлетшина была замужем за оператором Сергеем Лаврентьевым.

Ранее стало известно, что умер бывший главный режиссер Государственного академического Театра имени Евгения Вахтангова Юрий Бутусов.

