Умер уехавший из России режиссер Бутусов

Умер театральный режиссер Юрий Бутусов

Умер бывший главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Юрий Бутусов. Об этом сообщила актриса Варвара Шмыкова в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю.Н.» — написала Шмыкова.

О кончине Бутусова сообщил и режиссер Александр Молочников. «Какой жуткий бред. Погиб Юрий Николаевич, великий режиссер. Это невозможно осознать», — написал он в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Работал в театре имени Ленсовета, «Сатириконе» и театре имени Вахтангова, откуда уволился осенью 2022 года. Тогда же Бутусов уехал из России во Францию. Имеет множество наград, среди которых «Золотая маска», «Золотой софит» и «Большой хрустальный гвоздь».