В Польше упал и взорвался неопознанный объект

Неизвестный объект упал и взорвался в Мазовецком воеводстве Польши

Неизвестный объект «неприродного происхождения» упал и взорвался в районе села Осины Мазовецкого воеводства Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя польских правоохранительных органов.

«Неизвестный объект упал ночью на кукурузное поле в селе Осины Луковского района и взорвался. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки», — рассказали агентству в полиции.

Как утверждается, в результате инцидента в нескольких домах были выбиты стекла, пострадавших нет. В настоящий момент специалистами проводится обследование места падения объекта и прилегающих территорий, а также изучение его обломков.

