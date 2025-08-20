Мир
10:18, 20 августа 2025

В Польше упал и взорвался неопознанный объект

Неизвестный объект упал и взорвался в Мазовецком воеводстве Польши
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Неизвестный объект «неприродного происхождения» упал и взорвался в районе села Осины Мазовецкого воеводства Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя польских правоохранительных органов.

«Неизвестный объект упал ночью на кукурузное поле в селе Осины Луковского района и взорвался. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки», — рассказали агентству в полиции.

Как утверждается, в результате инцидента в нескольких домах были выбиты стекла, пострадавших нет. В настоящий момент специалистами проводится обследование места падения объекта и прилегающих территорий, а также изучение его обломков.

Ранее сообщалось, что в США рядом с портом города Балтимор в штате Мэриленд произошел взрыв на перевозившем уголь грузовом судне.

    Все новости