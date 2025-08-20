В России запретили песни российских рэперов

Суд в России запретил песни рэперов OG Buda и Платина за пропаганду наркотиков

Суд в Москве запретил несколько песен известных российских рэперов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Речь о композициях артистов Григория Ляхова, известного под именем OG Buda, и Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина. В них усмотрели пропаганду наркотиков, аморального образа жизни, а также оправдание терроризма. Сообщается, что под запрет попали песни «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро».

Ранее стало известно, что рэпер Григорий Ляхов, выступающий под псевдонимом OG Buda, рассказал о своем отношении к отцу, который был известным криминальным авторитетом. Также он отметил, что не считает правильным романтизацию криминала.