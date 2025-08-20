Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:02, 20 августа 2025Путешествия

В российских аэропортах начали выписывать штрафы нелегальным таксистам

Минтранс: В аэропорту Шереметьево оштрафовали нелегальных таксистов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В российских аэропортах сотрудники правоохранительных органов начали выписывать штрафы нелегальным таксистам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспортной и дорожной инфраструктуры Московской области (Минтранс) на официальном портале.

По данным источника, проверки в воздушной гавани Шереметьево прошли после принятых 19 августа поправок в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за нелегальное предложение услуг транспортных перевозок на аэродромах региона. Так, сотрудниками службы безопасности у терминалов В и С аэропорта выявлено семь таксистов-зазывал, на которых составили протоколы и оштрафовали.

Материалы по теме:
Как пассажиры обманывают таксистов и почему так больше не получится Придуман способ бороться с клиентами-неплательщиками
Как пассажиры обманывают таксистов и почему так больше не получитсяПридуман способ бороться с клиентами-неплательщиками
27 декабря 2021
Госдума взялась за такси. Агрегаторы будут нести ответственность за безопасность поездок
Госдума взялась за такси.Агрегаторы будут нести ответственность за безопасность поездок
5 июля 2022

Уточняется, что подобные мероприятия будут проводиться полицейскими на регулярной основе каждый день. Штрафы в Домодедово, Шереметьево и Жуковском будут составлять 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч — для должностных лиц и 50 тысяч — для юридических.

Ранее супружеская пара из России опоздала на рейс в московский аэропорт Шереметьево из-за грубости таксиста и отсудила у компании-перевозчика крупную компенсацию почти в 80 тысяч рублей. По дороге водитель грубо нарушал правила дорожного движения, а на замечания пассажиров отвечал нецензурной бранью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны НАТО захотели отправить на Украину войска

    США ввели санкции против членов МУС

    Раскрыт тайный смысл галстука со слонами у канцлера Германии на встрече с Трампом

    Главный санитарный врач России оценила вероятность новой пандемии COVID-19

    Опытный пилот потерпел крушение в море во время авиашоу и пропал без вести

    В Одесской области после ударов по крупнейшей нефтебазе снова прозвучали взрывы

    В небе над украинским городом заметили «нагло» летящий новый российский дрон

    Путин утвердил состав набсовета созданной по его инициативе организации

    В российских аэропортах начали выписывать штрафы нелегальным таксистам

    Провалившая гендерный тест Хелиф бросила бокс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости