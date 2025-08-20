В российском регионе дети нашли на улице неизвестные таблетки и попали в больницу

В Оренбургской области дети нашли на улице неизвестные таблетки и отравились

В Оренбургской области дети нашли на улице неизвестные таблетки и попали в больницу с отравлением. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как рассказала мать двух пятилетних детей, они играли неподалеку от дома в российском регионе и нашли на земле блистер с лекарственными препаратами, а затем выпили по одной таблетке каждый.

Вечером состояние детей ухудшилось — они вели себя вяло и апатично. Россиянка вызвала скорую помощь. По оценкам медиков, жизни и здоровью девочки и мальчика уже ничего не угрожает, они идут на поправку.

Полицейские также заинтересовались инцидентом. По факту произошедшего проводится проверка — в частности, выясняется как лекарственные препараты оказались в общедоступном месте, кому они принадлежали и что это были за медикаменты.

Ранее сообщалось, что под Москвой мать давала детям таблетки от шизофрении для спокойного сна. Дочь и сын россиянки попали в реанимацию.