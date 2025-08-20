Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 20 августа 2025Россия

В российском регионе дети нашли на улице неизвестные таблетки и попали в больницу

В Оренбургской области дети нашли на улице неизвестные таблетки и отравились
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: CGN089 / Shutterstock / Fotodom

В Оренбургской области дети нашли на улице неизвестные таблетки и попали в больницу с отравлением. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как рассказала мать двух пятилетних детей, они играли неподалеку от дома в российском регионе и нашли на земле блистер с лекарственными препаратами, а затем выпили по одной таблетке каждый.

Вечером состояние детей ухудшилось — они вели себя вяло и апатично. Россиянка вызвала скорую помощь. По оценкам медиков, жизни и здоровью девочки и мальчика уже ничего не угрожает, они идут на поправку.

Полицейские также заинтересовались инцидентом. По факту произошедшего проводится проверка — в частности, выясняется как лекарственные препараты оказались в общедоступном месте, кому они принадлежали и что это были за медикаменты.

Ранее сообщалось, что под Москвой мать давала детям таблетки от шизофрении для спокойного сна. Дочь и сын россиянки попали в реанимацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Раскрыты сроки создания гарантий безопасности ЕС для Украины

    Семенович рассказала об исполнении мечты матери

    Девушка выдавила прыщ под носом и рассказала о страшных последствиях

    Россиян пригласили на бесплатные курсы по IT и креативу

    Генерал объяснил военное значение массированного удара по нефтебазе в Одессе

    Китайцы охладели к российскому мороженому

    В России прокомментировали слова Лаврова о гарантиях безопасности для Украины

    Биржевые цены на топливо в России обновили рекорды

    Новость об онкологии у звезды «Ворониных» прокомментировали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости