15:37, 20 августа 2025Силовые структуры

В российской колонии закончился конфликт между участником Братской ОПГ и ворами

В курганской ИК-2 завершился конфликт между бандитом Моляковым и местными ворами
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Сотрудники УФСИН и курганской колонии завершили конфликт, возникший между сибирским бандитом, членом Братской организованной преступной группировки (ОПГ) Вадимом Моляковым (известен по прозвищу Моляк) и местными ворами. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По данным источника агентства, угроза расправы поступила Молякову от сокамерников. Он неуважительно относился к «лицам криминальной направленности». Конфликт с ними произошел, когда тот вернулся из иркутского СИЗО со вторым приговором. Он отрицательно отзывался о криминальных авторитетах и дискредитировал воровскую идеологию, а также криминальную субкультуру. Сокамерники предупредили его, что за свои слова он может перед ними ответить. Однако Моляков конфликт только усилил. В апреле 2023 года о происходящем узнали в отделе оперуполномоченных колонии. Правоохранители решили перевести осужденного в другую колонию, но тот отказался писать заявление о переводе и попросил об одиночной камере. В ответ сотрудники УФСИН перевели его в колонию, находящуюся в Красноярском крае, во избежание расправы. Собеседник агентства отметил, что Моляков был недоволен своим переводом.

Мужчина требовал объяснения причин перевода, но получил отказ. Затем он обратился в прокуратуру, где получил разъяснения. Моляков пытался оспорить действия сотрудников колонии через суд, но также получил отказ.

Вадим Моляков создал ОПГ в конце 1990-х годов. Она стала одной из самых мощных группировок в Сибири. «Братские» хладнокровно расправлялись со всяким, кто вставал на их пути и мешал крышевать бизнес.

