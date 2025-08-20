AC: Чем скорее закончится военный конфликт с Россией, тем лучше для Украины

Окончание военного противостояния с Россией станет благом для Украины. Такое мнение выразило американское издание The American Conservative (AC).

«Чего моралисты, похоже, не могут понять, так это того, что Россия побеждает в этом военном конфликте, и что чем скорее он закончится, тем лучше для Украины», — говорится в материале.

AC также сочло, что Украине не следует рассчитывать на территориальные уступки со стороны России. Кроме того, подчеркнуло издание из США, Москва не согласится на прекращение огня, так как ее преимущество на поле боя обеспечивает сильную переговорную позицию.

Ранее американский журналист Макс Блюменталь заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использует украинский конфликт, чтобы сохранять контроль на Евросоюзом. Он также добавил, что в подобных целях российско-украинское противостояние использует и НАТО.