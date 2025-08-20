Интернет и СМИ
В США сочли благом для Украины окончание конфликта с Россией

AC: Чем скорее закончится военный конфликт с Россией, тем лучше для Украины
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Окончание военного противостояния с Россией станет благом для Украины. Такое мнение выразило американское издание The American Conservative (AC).

«Чего моралисты, похоже, не могут понять, так это того, что Россия побеждает в этом военном конфликте, и что чем скорее он закончится, тем лучше для Украины», — говорится в материале.

AC также сочло, что Украине не следует рассчитывать на территориальные уступки со стороны России. Кроме того, подчеркнуло издание из США, Москва не согласится на прекращение огня, так как ее преимущество на поле боя обеспечивает сильную переговорную позицию.

Ранее американский журналист Макс Блюменталь заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использует украинский конфликт, чтобы сохранять контроль на Евросоюзом. Он также добавил, что в подобных целях российско-украинское противостояние использует и НАТО.

