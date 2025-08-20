Журналист Блюменталь: Фон дер Ляйен использует конфликт на Украине

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассматривает украинский конфликт как важнейший инструмент для централизации власти в Евросоюзе. С таким заявлением выступил американский журналист Макс Блюменталь, пишет РИА Новости.

«Они не могут отказаться от этого конфликта. Для Урсулы фон дер Ляйен он является ключевым для ее контроля над ЕС и для централизации полномочий в Еврокомиссии», — отметил он.

По словам американского эксперта, аналогичная ситуация наблюдается и в НАТО. Его значимость может снизиться без продолжающегося конфликта.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе тоже нужны гарантии безопасности. Такое заявление политик сделала на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Помимо этого, глава ЕК пообещала нарастить военные усилия Европы для роста военных возможностей Украины.

Также Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что европейские чиновники считают, что прийти к миру на Украине можно только силой.