Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:25, 20 августа 2025Интернет и СМИ

Американский журналист уличил главу ЕК в использовании конфликта на Украине

Журналист Блюменталь: Фон дер Ляйен использует конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассматривает украинский конфликт как важнейший инструмент для централизации власти в Евросоюзе. С таким заявлением выступил американский журналист Макс Блюменталь, пишет РИА Новости.

«Они не могут отказаться от этого конфликта. Для Урсулы фон дер Ляйен он является ключевым для ее контроля над ЕС и для централизации полномочий в Еврокомиссии», — отметил он.

По словам американского эксперта, аналогичная ситуация наблюдается и в НАТО. Его значимость может снизиться без продолжающегося конфликта.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе тоже нужны гарантии безопасности. Такое заявление политик сделала на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Помимо этого, глава ЕК пообещала нарастить военные усилия Европы для роста военных возможностей Украины.

Также Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что европейские чиновники считают, что прийти к миру на Украине можно только силой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Около десяти стран готовы отправить войска на Украину. Что входит в план европейских государств?

    Подсчитаны расходы на сборы первоклассника к учебному году

    Талибы обратились к России, США и Китаю с необычным призывом

    В МИД рассказали о полученной Зеленским в Белом доме «мощной оплеухе»

    Стало известно о спасении отца главкома ВСУ Сырского в России

    Российские бойцы вышли из окружения через открытое поле

    Бывшая первая леди США раскрыла способ удачно выйти замуж

    Статус ветерана боевых действий получит еще одна категория россиян

    Бойцы ВСУ не распознали российских штурмовиков в метре друг от друга и поплатились жизнью

    Американский журналист уличил главу ЕК в использовании конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости