Военкор рассказал об окружении ВСУ на покровском направлении

Военкор Пегов: Российские войска окружили ВСУ у Родинского под Покровском
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Российские войска окружили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Родинского под Покровском Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

Он отметил, что российские войска успешно развивают наступление в районе Покровска и Константиновки. По словам военкора, в серую зону уже перешло Удачное, а Вооруженные силы России готовятся брать населенный пункт под свой контроль.

«Особенно отмечается успех в районе Родненского, где силы ВСУ были окружены и блокированы. Попытки неонацистов прорваться к окруженной группировке с запада успеха не имели», — говорится в сообщении.

Пегов добавил, что российские войска прорвали главный узел обороны украинских сил на данном направлении. По его словам, подразделения 51-й армии группировки войск «Центр», 9-я бригада и батальон «Сомали» выходят на оперативный простор.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что подразделения армии России сорвали ротацию личного состава ВСУ у Красноармейска. По его словам, расчеты российских FPV-дронов атакуют транспортные средства от легковых пикапов до бронированных машин на данном направлении.

