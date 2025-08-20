Бывший СССР
16:10, 20 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о срыве ротации ВСУ в районе Покровска

Военкор Руденко: ВС России сорвали ротацию ВСУ в районе Покровска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Репортёр Руденко V»

Подразделения Армии России сорвали ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.

«Расчеты оптоволоконных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" сорвали ротацию личного состава ВСУ на боевых позициях на подступах к Красноармейску», — написал военкор.

По его словам, удары наносятся по транспортным средствам от легковых пикапов до бронированных машин, включая машины пехоты иностранного производства, которые перевозят личный состав на передовые позиции.

Ранее украинский офицер Станислав Бунятов рассказал, что российские войска усилили давление на логистику ВСУ под Красноармейском и стремятся выйти к городу в районе Родинского.

