11:53, 20 августа 2025

ВСУ предрекли одну проблему из-за ударов России по нефтебазам

Военный эксперт Дандыкин: Удары по нефтебазам ВСУ приведут к дефициту топлива
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Handout via Reuters

Удары российских военных по украинским нефтебазам приведут и уже приводят к таким серьезным проблемам для Вооруженных сил Украины (ВСУ), как ухудшение работы промышленности и острый дефицит топлива для военных машин, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Мы уже били по терминалам, хранилищам в Одесской области, которые поставляют топливо ВСУ. Если теперь удар пришелся по крупнейшей нефтебазе, это значит, что противник не получит топливо для танков, БТР, других военных машин. То есть ездить будет не на чем. А это очень серьезная проблема, ведь пешком далеко не уйдешь», — отметил Дандыкин.

По его словам, в настоящий момент Россия целенаправленно наносит удары по нефтехранилищам противника. ВСУ, как он заметил, отвечают тем же.

«Нефтехранилищам ВСУ уже нанесены серьезные повреждения. И видимый результат есть. Мы видим, как это отражается на работе промышленности и на снабжении транспорта противника», — сказал военный эксперт.

Ранее стало известно, что российские войска ударом беспилотников «Герань» уничтожили нефтебазу государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR, располагавшуюся в Одесской области. После атаки на объекте начался пожар, повреждены оказались все резервуары, здание насосной станции и другие помещения.

