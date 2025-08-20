Интернет и СМИ
04:00, 20 августа 2025Интернет и СМИ

Жена узнала секрет мужа спустя десятилетие и получила совет развестись

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fast-stock / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Ivfera рассказала о том, как подтвердила свои самые страшные опасения об измене мужа спустя десять лет после нее. По словам женщины, узнать его секрет помог случай — она обнаружила запасной аккаунт супруга на этой же площадке, в котором он рассматривал и ставил лайки фотографиям обнаженных девушек. От комментаторов она получила совет подать на развод.

«Много лет назад, когда он учился в колледже, мне написала девушка, рассказавшая, что они переспали. Она подтвердила свои слова тем, что их во время вечеринки якобы застукал его сосед по комнате, а сам мужчина был в стельку пьян», — вспомнила автор.

К тому моменту влюбленным было по 19 лет, они встречались три года. Попытки припереть его к стенке были безуспешными. Пара продолжила отношения, а позже они поженились и завели ребенка, однако все эти годы женщина подозревала супруга в неверности. Когда же всплыла правда о том, что он рассматривает обнаженных пользователей Reddit и даже покупает у них фото, она решила еще раз надавить на мужа, чтобы он признался вообще во всех своих прегрешениях.

«И он признался. Это все было правдой. Он лгал мне больше десяти лет. Я давала ему столько шансов сказать мне правду. Он рассказал, что с той девушкой в колледже они сблизились, потому что она поделилась с ним какой-то травмой, и ему стало ее жаль. Потом все, по его словам, "стало запутанным", после чего у них было около трех сеансов поцелуев и один 30-секундный секс, который не понравился парню, так как девушка "непривычно пахла и ощущалась"», — написала автор.

Она отметила, что если бы знала правду в 19-летнем возрасте, то ушла бы от своего парня, а ее жизнь наверняка сложилась бы иначе. Теперь же она колеблется — стоит ей бросать мужа или нет. Другие пользователи практически единодушно предложили ей подать на развод.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась на портале историей о том, как пришла к выводу об измене мужа. По ее мнению, это могло случиться во время двухнедельной командировки 39-летнего мужчины на Филиппины.

