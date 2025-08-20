Россия
Жену оставшегося без ног бойца СВО довели до слез в российской больнице

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Тюмени жену бойца специальной военной операции (СВО) довели до слез при посещении больницы. Об этом рассказал сам участник спецоперации в ролике, опубликованном сетевым изданием «Новости МегаТюмени».

Мужчина лишился ног в ходе боевых действий, что привело к инвалидности. Приехав на медосмотр, он не смог попасть в медицинское учреждение из-за отсутствия пандусов. «Моя жена пошла туда одна. В регистратуре возмутились, почему я сам не могу прийти. Затем ее отправили ходить по кабинетам без очереди», — пояснил он.

Другие пациенты стали возмущаться тем, что жена солдата прошла без очереди. «Что за безобразие такое, примите меры (...) Мне тоже обидно, что я не могу пройти», — попросил мужчина.

Ранее в другого бойца СВО бросила грязной тряпкой медсестра. Мужчина не мог самостоятельно обслуживать себя, поскольку получил тяжелые ранения.

