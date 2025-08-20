Бывший СССР
22:14, 20 августа 2025

Жители Херсона спасли губернатора от заложенных взрывных устройств

Сальдо рассказал, что от заложенных взрывных устройств спасали жители Херсона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью RT поделился, что жители Херсона помогли ему избежать нескольких попыток покушения.

«Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать, там в кустах что-то лежит», — рассказал Сальдо, добавив, что убить его хотели киевские власти, когда было принято решение убирать лидеров общественного мнения.

«Почему я должен обижаться на Украину или на людей, которые там живут? Я на них совсем не обижаюсь», — отметил он.

В июне Сальдо заявил о множестве попыток покушения на его жизнь. Чиновник описал действия преступников как непрекращающиеся. Он отметил, что попытки покушения на него срывают спецслужбы.

