Российский губернатор рассказал о множестве попыток покушения на его жизнь

Глава Херсонской области Сальдо заявил, что на его жизнь продолжают покушаться

На жизнь пережившего отравление губернатора Херсконской области Владимира Сальдо продолжают совершать множество попыток покушений. Об этом заявил сам Сальдо, его слова приводит РИА Новости.

Чиновник описал действия преступников как непрекращающиеся. Он отметил, что попытки покушаться на него срывают спецслужбы.

«[Попыток было] много. Начиная с 2022 года. И эти попытки, эти намерения продолжаются. Но наши спецслужбы работают достаточно эффективно, чтобы эти возможности предотвратить», — рассказал глава Херсонской области.

Ранее сообщалось, что россиянин попался спецслужбам с бомбой для чиновника из Херсонской области.