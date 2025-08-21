Россия
21 августа

21 августа: какой праздник отмечают в России и в мире

Дарья Сидорова
Дарья Сидорова (редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

21 августа — неофициальный праздник всех офицеров России. В мире вспоминают жертв терроризма, а у православных продолжается Успенский пост. «Лента.ру» рассказывает о знаменательных датах, выпавших на 21 августа, о церковных праздниках, приметах и днях рождениях знаменитостей.

Праздники в России

День офицера России

Этот праздник отмечают неофициально по инициативе патриотической организации «Офицеры России». Дату намеренно выбрали накануне Дня Государственного флага РФ.

Изначально праздник посвятили офицерскому составу военных подразделений России. В армии в офицерский состав входят высшие командующие должности — от лейтенантов до генералов и маршалов. Тем не менее отмечать праздник со временем стали офицеры МЧС, ФСБ, следственных органов и других ведомств.

Памятник героям фильма «Офицеры» в Москве

Памятник героям фильма «Офицеры» в Москве

Фото: Евгения Демина / Коммерсантъ

Какие еще праздники отмечают в России 21 августа

  • День Стрибога

Праздники в мире

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот День в 2017 году, чтобы проявить солидарность с пострадавшими от терактов.

Глобальный индекс терроризма показал, что в 2023 году от терактов больше всего страдали Буркина-Фасо, Израиль, Мали, Пакистан и Сирия. В России последний крупный теракт случился в марте 2024 года — трагедия в московском «Крокус Сити Холле» унесла жизни более 140 человек, более 550 пострадали.

Фото: АГН «Москва»

Какие еще праздники отмечают в мире 21 августа

  • День поэта
  • День заботы о себе в интернете
  • День сладкого чая
  • День Ниноя Акино на Филиппинах.

Какой церковный праздник 21 августа

День памяти святителя Мирона чудотворца, епископа Критского

Святой жил на рубеже III — IV веков на Крите. С молодых лет он занимался земледелием и помогал всем нуждающимся. Однажды, застав у себя в амбаре воров, Мирон помог им вынести мешки с зерном, чем пристыдил преступников и вдохновил их начать честную жизнь.

Критяне уважали Мирона и со временем уговорили его стать епископом. За доброту и мудрость святой обрел дар чудотворения: согласно преданию, во время наводнения Мирон остановил течение реки Тритон и смог пройти по ее водам как по земле.

Мирон Критский

Мирон Критский

Фото: Public domain / Wikipedia

Продолжение Успенского поста

Православные верующие продолжают соблюдать Успенский пост. Он длится с 14 по 28 августа. 21 августа выпадает на четверг, в этот день ограничения не самые строгие. Дозволяются горячие постные блюда без растительного масла.

Какие еще церковные праздники отмечают 21 августа

  • Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
  • День памяти исповедника Емилиана, епископа Кизического
  • День памяти преподобного Григория, иконописца Печерского
  • День памяти преподобного Григория Синаита
  • Празднование в честь Толгской иконы Божией Матери

Приметы на 21 августа

Русский народ называл этот день Мироном Ветрогоном. По погоде предсказывали, какими будут предстоящие осень и зима.

  • Если ветер спокойный, осень будет ясная. А вот сильный ветер обещает ненастье.
  • Чем богаче урожай ягод, тем холоднее будет зима.
  • Если появился иней, будет большой урожай в следующем году.
  • На реке в полдень нет ряби — к теплой осени и зиме без заморозков.

Кто родился 21 августа

Сергей Брин (52 года)

Сергей Брин — один из основателей компании Google и американский технологический предприниматель, состояние которого Forbes оценил в 110 миллиардов долларов. Занимает 11-ю строчку в списке самых богатых людей на планете.

Родился в Москве, но большую часть жизнь прожил в США. В 1998 году вместе с университетским другом Ларри Пейджем основал Google.
В 2019 году он покинул компанию, однако 2023-м подал заявку на доступ к данным для разработки чат-бота LaMDA от Google.

Николай Валуев (52 года)

Фото: Viktor Chernov / Russian Look / Globallookpress.com

Николай Валуев сделал карьеру в профессиональном боксе. Выступал в супертяжелом весе и в этой категории стал первым россиянином, который выиграл чемпионат мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Ушел из спорта в 2011-м, в том же году был избран в Госдуму. Сейчас занимает должность первого зампредседателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Кто еще родился 21 августа

  • Ким Кэттролл (69 лет) — англо-канадская актриса, сыгравшая Саманту в сериале «Секс в большом городе»
  • Виктор Рыбин (63 года) — российский музыкант, лидер группы «Дюна»
  • Мухаммед VI (62 года) — действующий король Марокко
  • Кэрри-Энн Мосс (58 лет) — канадская киноактриса, сыгравшая Тринити в «Матрице»
  • Серж Танкян (58 лет) — американский музыкант, вокалист рок-группы System of a Down
  • Усэйн Болт (39 лет) — ямайский легкоатлет, олимпийский чемпион

