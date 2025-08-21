Более 20 человек пострадали при обстреле ВСУ города в ДНР

Число пострадавших в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР) увеличилось до 21 человека. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«В результате атаки HIMARS в городе Енакиево 21.08.2025 пострадали 21 человек, из них один — ребенок», — сообщили агентству.

Восьми пострадавшим оказали помощь амбулаторно, 13 госпитализированы. Степень тяжести будет уточнена после завершения оперативного лечения и дообследования, указали в ведомстве.

Ранее ВСУ атаковали Енакиево 14 августа. Тогда в городе прогремели взрывы и началось несколько пожаров, сообщалось о массовом налете дальних дронов ВСУ.