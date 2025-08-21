Бросившего вызов Чимаеву бывшего чемпиона UFC отстранили от боев

Бросившего вызов Чимаеву бывшего чемпиона UFC Стрикленда отстранили от боев

Бросившего вызов Хамзату Чимаеву бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шона Стрикленда отстранили от боев на шесть месяцев. Об этом сообщает ESPN на своей странице в соцсети X.

На июньском турнире лиги Tuff-N-Uff в Лас-Вегасе Стрикленд устроил стычку с бойцом, который одержал победу над его партнером по команде. За это Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать бывшего чемпиона UFC.

При этом срок отстранения могут снизить, если Стрикленд пройдет курс управления гневом. Кроме того, боец заплатит штраф в размере 5 тысяч долларов.

17 августа Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе, оказавшись сильнее южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой уроженца Чечни единогласным судейским решением. После этого Стрикленд опубликовал пост, в котором оскорбил Чимаева, и заявил, что он единственный в UFC, кто может ему противостоять.

Стрикленд — бывший чемпион UFC в среднем весе. В его активе 29 побед при 7 поражениях в профессиональной карьере.

