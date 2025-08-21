Ермак назвал возможные места встречи Зеленского и Путина

Ермак перечислил места для встречи Зеленского и Путина

Ватикан, Женева, Стамбул и Саудовская Аравия могут стать местом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, передает ТАСС.

«Мы пока не знаем. Разные места в списке: Женева, Стамбул, Ватикан, Саудовская Аравия», — заявил Ермак.

По его словам, Москва не обсуждалась как место встречи, а Китай на данный момент не участвует в подготовке переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что без предварительного прекращения огня встреча с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом невозможна.