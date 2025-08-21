Глава Роспотребнадзора рассказала о возможных рисках заражения холерой

Глава Роспотребнадзора Попова: Заразиться холерой можно через воду или фрукты

Заразиться холерой можно через воду, лед или фрукты. О рисках распространения инфекции рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, на сегодняшний день многие страны Азии и Африки фиксируют напряженную ситуацию из-за выявленных случаев холеры, и отправляющиеся в одну из стран этих регионов россияне могут быть в зоне риска.

«Надо понимать, что холера — кишечная инфекция. Овощи и фрукты на вашем столе, вода, которая неизвестно откуда взялась, или какой-то напиток, который вам предлагают из кувшина, — это все риск», — обозначила Попова.

Россиян предупредили о мерах профилактики. В частности, воду нужно пить только бутилированную, не использовать лед для охлаждения напитков, а также употреблять в пищу исключительно термически обработанные продукты.

Ранее в Подмосковье выявили единичный завозной случай холеры. Мужчина вернулся из Индии, где находился с 11 по 20 апреля.