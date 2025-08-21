В Госдуме предложили создать легальные криптообменники

Депутаты Госдумы предложили Центробанку создавать официальные криптообменники

В России стоило бы организовать сеть официальных криптообменников с «физическим присутствием» и четкими требованиями к работе, потому что нынешнее законодательство провоцирует создание нелегальных структур. Об этом говорится в письме председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной от имени депутатов Госдумы из фракции «Новые люди» Антона Ткачева, Ярослава Самылина и Георгия Арапова, передает ТАСС.

В документе сказано, что оборот цифровых финансовых активов в стране разрешен через лицензированные платформы, но механизма допуска и лицензирования физических точек обмена нет.

Идея парламентарием заключается в том, чтобы ввести для пунктов обмена минимальное требование к размеру уставного капитала, их руководителей и специально назначенных офицеров цифрового комплаенса обязать проходить проверку и отвечать квалификационным требованиям.

Лимит для объема сделок предлагается установить на уровне не более миллиона рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 500 тысяч — в других регионах страны. Операции предложено сопровождать идентификацией клиента по паспорту вне зависимости от суммы сделки, а информацию о покупке и продаже передавать в налоговые органы.

Авторы письма считают, что сеть обменников позволит существенно снизить долю нелегального оборота криптовалют и укрепить доверие граждан к финансовым институтам. Кроме того, государство сможет усилить контроль над денежными потоками, а граждане смогут совершать операции легально без угрозы стать жертвой мошенников или организаторов криминальных схем.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что с 2026 года россиян начнут штрафовать за оплату криптовалютой. Для граждан сумма штрафа будет начинаться от 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 700 тысяч. Оплата товаров и услуг криптовалютой запрещена законом с 2021 года.