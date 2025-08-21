В Минсельхозе задумались о смене питания россиян

Глава Минсельхоза РФ Лут не заметила у сельхозпроизводителей интереса к качеству

Российские сельхозпроизводители и переработчики пока не заинтересованы в улучшении качества рационального питания россиян, потому что считают своей задачей увеличение объемов производства. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, передает РИА Новости.

В ходе II всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2025» она пообещала, что ведомство начнет заниматься сменой питания населения страны уже в этом году, а производителям еды потом придется перестраиваться. Лут подчеркнула, что процесс будет долгим, потому что он связан со «здоровьем нашей нации».

По мнению главы Минсельхоза, в обществе появился запрос на качественные продукты, а бизнес без участия государства не в состоянии удовлетворить его в нужные сроки.

Ранее сообщалось, что в этом году с января по июль Россия закупила за рубежом 857 тысяч тонн картофеля, что в два раза больше, чем за весь прошлый год. При этом отдельно в июле отгрузка картофеля отечественными производителями упала на 22,3 процента, а посевные площади под культуру сократились на 2,3 процента.

До этого Федеральная таможенная служба (ФТС) указала, что за первое полугодие общий экспорт российской сельхозпродукции снизился на 14,6 процента, а импорт вырос на те же 14,6 процента. Таким образом, Россия вернула себе статус чистого импортера продовольствия, при этом темпы падения экспорта и роста импорта нарастают.