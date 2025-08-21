Из жизни
18:45, 21 августа 2025Из жизни

Мужчина нашел жену через брачное агентство и лишился 3,4 миллиона рублей

Житель Китая стал жертвой брачных мошенников и лишился 3,4 миллиона рублей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: TimeImage Production / Shutterstock / Fotodom  

Житель провинции Цзянси в Китае потерял 308 тысяч юаней (3,4 миллиона рублей) после обращения в брачное агентство в Гуйяне. Об этом сообщает Jimu News.

Мужчина стал жертвой мошенников — он лишился почти всех сбережений из-за брака с женщиной, с которой познакомился через сваху из брачного агентства. Новоиспеченная жена сбежала через три недели после свадьбы, а теперь разыскивается за мошенничество. «Я заплатил 160 тысяч юаней (1,6 миллиона рублей) за калым, 65 тысяч (650 тысяч рублей) — свахам и 30 тысяч (300 тысяч рублей) — брачной конторе», — рассказал пострадавший.

История началась в ноябре 2024 года, когда холостой мужчина заинтересовался рекламой брачного агентства в соцсетях. Приехав в Гуйян, он через две недели познакомился с женщиной, которая недавно развелась. Спустя всего три дня знакомства пара официально оформила отношения, но семейная идиллия длилась меньше месяца.

Во время медицинского обследования, связанного с возможной беременностью, выяснилось, что женщина страдает от венерических заболеваний и имеет многолетнюю наркозависимость. После четырех побегов из дома молодая жена окончательно исчезла из жизни избранника. Вскоре после этого ее арестовали за аналогичное мошенничество — она успела получить новый аванс от другого жениха. Обманутый муж обратился в полицию и рассказал о мошеннической схеме СМИ.

Впоследствии владелец агентства Ин Гохун вернул мужчине 30 тысяч юаней (330 тысяч рублей), утверждая, что это стандартный сбор агентства, а остальные деньги были выплачены частным свахам в обход договора. Полиция продолжает расследование этого дела.

По словам Гохуна, деятельность агентства сейчас полностью прекращена из-за скандала, а сам он готов компенсировать ущерб в полном объеме только по решению суда. При этом полиция устанавливает причастность других членов преступной группы, которые могли быть задействованы в многократных брачных аферах.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали банду брачных аферистов, которые устроили 15 фиктивных свадеб за три года. В тюрьму попала девушка, которая за три года 15 раз вышла замуж и числилась невестой еще у шести мужчин.

