Мужчина снял одежду в аэропорту США, станцевал голышом и попал на видео

Aviation A2Z: Пассажир авиакомпании JetBlue полностью обнажился в аэропорту США

Мужчина полностью обнажился на глазах у ожидающих рейса попутчиков в аэропорту США и попал на видео. Об этом сообщает сайт Aviation A2Z.

По данным источника, инцидент произошел в терминале C воздушной гавани Бостона, штат Массачусетс. Пассажир авиакомпании JetBlue снял одежду и станцевал голышом у выхода на посадку.

На опубликованных в сети кадрах мужчина лежит на полу в красных трусах. Затем он поднимает ноги в воздух и переворачивается на четвереньки. После этого турист полностью обнажается и широко раскидывает руки.

Обеспокоенные граждане обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов схватили дебошира и вывели из зоны ожидания.

